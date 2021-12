Fiorentina | sfuma l’obiettivo Alvarez | il motivo

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Lavede, con ogni probabilità,re uno degli obiettivi di mercato: si tratta dell’uruguaiano Augustinun obiettivo della. Si tratta di Augustin, calciatore uruguaiano da tempo nel mirino della società viola. E’ stato lo stesso giocatore ad allontanare le voci di mercato. Le sue parole a Sport 890: FUTURO – «Resterò ancora sei mesi al Peñarol. Il mercato in Europa non è ancora aperto, però mi sento di garantire la presenza fino a giugno. La mia testa è qui. Voglio iniziare il precampionato al meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

