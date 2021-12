“FERITO IL CUORE DEGLI AUSTRIACI”: RIVOLTA CONTRO SISSI E GLI ASCOLTI CROLLANO IN PATRIA (Di giovedì 30 dicembre 2021) Esplode la RIVOLTA dei telespettatori e dei fan dell’imperatrice d’Austria. Sconcerto dai social per l’ultima versione di SISSI che ha spinto molte persone ad esprimere il totale dissenso verso una miniserie atteSISSIma in PATRIA ma che ha scontentato il pubblico. Il mito di Elisabetta è sacro e ogni anno, anche in pandemia, sono milioni i turisti che accorrono per visitare i saloni della Hofburg e di Schönbrunn o pregare davanti alla tomba di SISSI nella cripta dei Cappuccini. In Germania, tranne nella natia Baviera, SISSI è vista come un personaggio storico tra tanti, apprezzata ma non venerata. I dati d’ascolto sulla tedesca RTL hanno segnato, nella seconda delle tre puntate, 2,4 milioni di media con l’8,4% di share. SISSI è triplicata dalla serie gialla di ZDF ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 30 dicembre 2021) Esplode ladei telespettatori e dei fan dell’imperatrice d’Austria. Sconcerto dai social per l’ultima versione diche ha spinto molte persone ad esprimere il totale dissenso verso una miniserie attema inma che ha scontentato il pubblico. Il mito di Elisabetta è sacro e ogni anno, anche in pandemia, sono milioni i turisti che accorrono per visitare i saloni della Hofburg e di Schönbrunn o pregare davanti alla tomba dinella cripta dei Cappuccini. In Germania, tranne nella natia Baviera,è vista come un personaggio storico tra tanti, apprezzata ma non venerata. I dati d’ascolto sulla tedesca RTL hanno segnato, nella seconda delle tre puntate, 2,4 milioni di media con l’8,4% di share.è triplicata dalla serie gialla di ZDF ...

