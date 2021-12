Federico Fashion Style | parla la compagna Letizia Porcu | “Mi ha salvato la vita”

Leggi su diredonna

(Di giovedì 30 dicembre 2021)(aliasLauri) è diventato famoso per essere il parrucchiere delle star e grazie al suo programma su Real Time Il Salone delle Meraviglie. Ma recentemente si è fatto notare anche per il suo talento di ballerino in qualità di concorrente di Ballando con le Stelle, dove ha raggiunto la finale. Nel corso dello show si è fatto conoscere per come è realmente, uscendo da un personaggio che molti reputano costruito. E are di lui è stata anche, ladell’hairstylist, in un’intervista a Novella 2000. “Io ho tifato persettimana dopo settimana, e sono contenta che sia arrivato fino alla fine, perché so quanto si è impegnato. Ha fatto davvero un bel percorso, sia come ballerino ...