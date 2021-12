Federica Panicucci bomba seducente: la giacca si apre, spettacolo infuocato – FOTO (Di giovedì 30 dicembre 2021) Federica Panicucci ha condiviso una FOTOgrafia fantastica sul suo profilo: la conduttrice riporta anche un super messaggio per i suoi fans. Federica Panicucci, con molta probabilità, avrà stretto qualche sorta di patto con qualche figura dai poteri magici. Nonostante gli anni che passano, la conduttrice resta sempre la stessa. Anzi, proprio come i migliori vini, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 30 dicembre 2021)ha condiviso unagrafia fantastica sul suo profilo: la conduttrice riporta anche un super messaggio per i suoi fans., con molta probabilità, avrà stretto qualche sorta di patto con qualche figura dai poteri magici. Nonostante gli anni che passano, la conduttrice resta sempre la stessa. Anzi, proprio come i migliori vini, L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

EnricoCau7 : @Corriere @fede_panicucci Ciao Federica non co voleva questa mi dispiace per il grande Albano - EmOttavio : @queenmarii1993 Maria De Filippi Barbara D’Urso Federica Panicucci… - Emmanuelachiara : @giedre22086048 @tuttoaaccade Quelli sono ospiti del capodanno di canale5 con Federica Panicucci - cristia_urbano : @queenmarii1993 Federica Panicucci Barbara d'Urso Francesca Fialdini Vanessa Incontrada - infoitcultura : Federica Panicucci conduce “Capodanno in musica” -