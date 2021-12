Federica Nargi saluta il 2021 in costume | primo piano incantevole

(Di giovedì 30 dicembre 2021)ilcon gioia direttamente dalle Maldive. La reazione dei fan e i progetti della show girl per il nuovo anno. Molti vip in occasione delle vacanze… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Le Maldive, poi, sono un altra destinazione calda scelta da alcuni vip nostrani, comee il marito Alessandro Matri, che sono lì con le loro stupende bambine. Qui anche Aurora ...e Alessandro Matri non si fanno scoraggiare dalle attuali difficoltà negli spostamenti e si concedono una fine anno ricca di viaggi, insieme alle due splendide figlie Sofia e Beatrice - ...Federica Nargi saluta il 2021 con gioia direttamente dalle Maldive. La reazione dei fan e i progetti della show girl per il nuovo anno.Ecco cosa fanno i vip a Capodanno, per salutare al meglio il 2022 che verrà in destinazioni magnifiche e uniche.