Favola di Natale: cane si perde a Viterbo, ritrovato 3 anni dopo in Francia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un regalo di Natale meraviglioso per Giuliana perché il 26 dicembre, dopo anni senza il suo amato amico a quattro zampe, ha finalmente riabbracciato e riaccolto in casa Ciuffo. Proprio lui, il cagnolino che si era smarrito ben tre anni fa e che da Viterbo, sull’Aurelia al km 102, tra Tarquinia e Montalto di Castro, aveva fatto perdere le proprie tracce. Tre anni di speranza, di volantini e messaggi sparsi ovunque, poi la bellissima sorpresa di qualche giorno fa e quella macchina della solidarietà che si è fermata perché Ciuffo è tornato dai suoi padroni. cane smarrito sull’Aurelia, dopo 3 anni ritorna a casa Miracolo di Natale, non sulla 34esima strada, ma nel Lazio, a Viterbo perché ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un regalo dimeraviglioso per Giuliana perché il 26 dicembre,senza il suo amato amico a quattro zampe, ha finalmente riabbracciato e riaccolto in casa Ciuffo. Proprio lui, il cagnolino che si era smarrito ben trefa e che da, sull’Aurelia al km 102, tra Tarquinia e Montalto di Castro, aveva fattore le proprie tracce. Tredi speranza, di volantini e messaggi sparsi ovunque, poi la bellissima sorpresa di qualche giorno fa e quella macchina della solidarietà che si è fermata perché Ciuffo è tornato dai suoi padroni.smarrito sull’Aurelia,ritorna a casa Miracolo di, non sulla 34esima strada, ma nel Lazio, aperché ...

