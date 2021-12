Far niente e far west, critica cinematografica e post punk (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il libro è la biografia di Serge Daney sulla quale lavora il critico francese Emmanuel Burdeau. Confesso di conoscere l’autore da vent’anni, e se mi permetto di segnalare il suo lavoro è perché questa selezione è per sua natura personale. E perché oso sperare che ogni cinefilo interessato alla critica del cinema aspetterà con curiosità l’uscita di quest’opera su cui Emmanuel Burdeau lavora da alcuni anni, e per la quale è riuscito a riunire dei documenti inediti di grandissimo interesse. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il libro è la biografia di Serge Daney sulla quale lavora il critico francese Emmanuel Burdeau. Confesso di conoscere l’autore da vent’anni, e se mi permetto di segnalare il suo lavoro è perché questa selezione è per sua natura personale. E perché oso sperare che ogni cinefilo interessato alladel cinema aspetterà con curiosità l’uscita di quest’opera su cui Emmanuel Burdeau lavora da alcuni anni, e per la quale è riuscito a riunire dei documenti inediti di grandissimo interesse. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

