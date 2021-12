Facebook censura una foto del Corriere: informazioni false su distanziamento e mascherine (Di giovedì 30 dicembre 2021) La mannaia della censura ottusa di Facebook cala, indirettamente, sul Corriere della Sera una cui foto, utilizzata per illustrare un articolo del quotidiano in cui si parla del virologo Guido Silvestri, non piace agli occhiuti moralizzatori di Zuckerberg. Che, quindi, rimuovono l’intero articolo dal Social. Con questa motivazione: “Abbiamo rimosso un post con false informazioni sul Covid 19. Le informazioni false erano contenute in una foto”. E, poi, Facebook spiega “perché lo abbiamo rimosso”: “Non permettiamo informazioni false sul distanziamento interpersonale o sulle mascherine che potrebbero spingere le persone a non seguire queste pratiche”. Ma ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) La mannaia dellaottusa dicala, indirettamente, suldella Sera una cui, utilizzata per illustrare un articolo del quotidiano in cui si parla del virologo Guido Silvestri, non piace agli occhiuti moralizzatori di Zuckerberg. Che, quindi, rimuovono l’intero articolo dal Social. Con questa motivazione: “Abbiamo rimosso un post consul Covid 19. Leerano contenute in una”. E, poi,spiega “perché lo abbiamo rimosso”: “Non permettiamosulinterpersonale o sulleche potrebbero spingere le persone a non seguire queste pratiche”. Ma ...

Gli Usa salutano il 2021, un anno vissuto pericolosamente Facebook e Twitter sospendono Trump dalle loro piattaforme, schiacciati tra incudine e martello della polemica: chi li accusa di censura, e chi di non aver censurato abbastanza. Il 13 gennaio The ...

