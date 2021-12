Fabbricini: “Fermare la Serie A per un paio di giornate? Molto complicato” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Fabbricini: “Fermare la Serie A per un paio di giornate? Molto complicato. I calciatori devono avere maggiore responsabilità“ A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Roberto Fabbricini, ex Commissario FIGC., per parlare di un’eventuale sospensione temporanea della Serie A visto il momenton particolare dovuto al Covid-19. Queste le sue parole: SUL COVID – 19 “Credo che il COVID-19 sia un problema generale e non solo del calcio. Io ho letto che i giocatori sono andati in giro per il mondo, può darsi che la situazione non vada a migliorare, anzi. La riduzione della capienza sarà un problema di ordine economico. Ci vuole consapevolezza di ciò che stiamo vivendo da cittadini. ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 30 dicembre 2021): “laA per undi. I calciatori devono avere maggiore responsabilità“ A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Roberto, ex Commissario FIGC., per parlare di un’eventuale sospensione temporanea dellaA visto il momenton particolare dovuto al Covid-19. Queste le sue parole: SUL COVID – 19 “Credo che il COVID-19 sia un problema generale e non solo del calcio. Io ho letto che i giocatori sono andati in giro per il mondo, può darsi che la situazione non vada a migliorare, anzi. La riduzione della capienza sarà un problema di ordine economico. Ci vuole consapevolezza di ciò che stiamo vivendo da cittadini. ...

