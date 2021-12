F1, Lando Norris: “La battaglia per il terzo posto costruttori contro la Ferrari ha aiutato entrambi i team” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lando Norris, reduce dalla miglior stagione della sua giovane carriera in Formula Uno, si sta godendo le meritate vacanze invernali prima di tornare al volante della nuova McLaren al via del prossimo Mondiale. Il giovane britannico pensa che la battaglia per il terzo posto costruttori, persa contro la Ferrari nel 2021, possa aver aiutato entrambi i team a crescere. “Direi che questa lotta con Ferrari ci ha aiutato un po’. Bisogna avere quella mentalità, ci tengono sulle spine, ci fanno spingere, cercando di trovare sempre quel qualcosina in più nei tempi sul giro. È facile a volte compiacersi e non pensarci, soprattutto se sei terzo da solo, con ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021), reduce dalla miglior stagione della sua giovane carriera in Formula Uno, si sta godendo le meritate vacanze invernali prima di tornare al volante della nuova McLaren al via del prossimo Mondiale. Il giovane britannico pensa che laper il, persalanel 2021, possa avera crescere. “Direi che questa lotta conci haun po’. Bisogna avere quella mentalità, ci tengono sulle spine, ci fanno spingere, cercando di trovare sempre quel qualcosina in più nei tempi sul giro. È facile a volte compiacersi e non pensarci, soprattutto se seida solo, con ...

