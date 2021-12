F1, i piloti votano la loro top10 del Mondiale 2021: Verstappen batte Hamilton, ferraristi tra i primi 5! C’è anche Mick Schumacher (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per il quarto anno di seguito, il sito ufficiale della Formula Uno ha pubblicato l’esito del sondaggio in cui i piloti della griglia votano la loro top10 del Mondiale appena trascorso. Come di consueto i driver hanno potuto esprimersi in completo anonimato e anche con la possibilità di inserire il proprio nome in classifica. Il portale non ha comunicato il punteggio accumulato dai vari protagonisti, garantendo comunque la validità dei voti e annunciando le prime dieci posizioni in base allo score complessivo di ciascun pilota (con lo stesso sistema dei Gran Premi) tramite le graduatorie stilate dai 20 componenti della line-up iridata nel 2021. Come in pista, il vincitore finale è stato il campione Mondiale Max Verstappen davanti al ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per il quarto anno di seguito, il sito ufficiale della Formula Uno ha pubblicato l’esito del sondaggio in cui idella griglialadelappena trascorso. Come di consueto i driver hanno potuto esprimersi in completo anonimato econ la possibilità di inserire il proprio nome in classifica. Il portale non ha comunicato il punteggio accumulato dai vari protagonisti, garantendo comunque la validità dei voti e annunciando le prime dieci posizioni in base allo score complessivo di ciascun pilota (con lo stesso sistema dei Gran Premi) tramite le graduatorie stilate dai 20 componenti della line-up iridata nel. Come in pista, il vincitore finale è stato il campioneMaxdavanti al ...

