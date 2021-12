Eurotunnel chiuso per i cittadini britannici dopo le misure Covid in Francia

(Di giovedì 30 dicembre 2021)saràper ileanti-in. L’saràaiper, secondo quanto riporta Ansa, ha annunciato che inon potranno più passare nel tunnel in macchina inper raggiungere i vari Paesi di residenza in Ue. Infatti nella giornata di ieri sono state introdotte nuove restrizioniimposte da Parigi. La chiusura dell’esclude iche hanno residenza in ...

