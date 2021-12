Eurolega 2021 2022 | la capolista Barcellona cade contro il Baskonia di Fontecchio

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Tre i match andati in scena nella serata di giovedì 30 dicembre e valevoli per la 18^ giornata di regular season di. Spicca la sconfitta del, che colleziona appena il terzo ko. Il derby spagnolo va al, che s’impone per 94-75 anche grazie all’ottima prestazione di Simone, autore di 14 punti e 6 rimbalzi in 21 minuti. Colpo esterno dello Zenit San Pietroburgo, che espugna Belgrado superando la Stella Rossa per 80-76. Gara decisa ai supplementari, con lo statunitense Baron miglior realizzatore del match con 25 punti. Infine, l’Unics Kazan prosegue nel suo momento positivo e sconfigge per 75-67 l’Anadolu Efes. A trascinare i russi due ex conoscenze della Serie A1: John Brown e Marco Spissu. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA SportFace.

... la guardia ha disputato otto incontri, trasferendosi poi in estate a Varese, dove ha da poco trovato un accordo per il buyout, conquistandosi così un posto in, la competizione più ...Non c'è pace per il basket italiano. La Lega Serie A ha disposto il rinvio di tutti i match in programma il 2 gennaio 2022, validi per la 14ª giornata di andata del campionato. La decisione, ...Alla Fernando Buesa Arena arriva un Barcelona con i cerotti: mancano Abrines, Higgins (che si sta già allenando), Calathes (reduce da frattura del perone e covid), ...Continua la tradizione positiva interna del Baskonia contro il Barcellona. I baschi vincono per la 5a volta nelle ultime 7 gare disputate alla Buesa Arena ...