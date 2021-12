Esteso il Green Pass rafforzato: cosa cambia dal 10 gennaio 2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per il momento il Governo non ha ancora stabilito se dalla fine di gennaio per andare a lavorare sarà necessario il super Green Pass, che significa essere vaccinati o essere guariti. Ma è chiaro che se i numero di questa nuova ondata dovessero salire non resterebbe altro che imporre nuove regole. E non è escluso che si parli di obbligo vaccinale per i lavoratori sia del pubblico che del privato. Nel frattempo però ci si muove ancora, con un nuovo decreto anti covid e nuove regole da rispettare. Dal 10 gennaio per chi non è vaccinato, saranno pochissime le attività possibili, e ci sono delle nuove estensioni per il Green Pass rafforzato, che entreranno appunto in vigore dal 10 gennaio 2022, subito dopo le feste. Ricordiamo che il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per il momento il Governo non ha ancora stabilito se dalla fine diper andare a lavorare sarà necessario il super, che significa essere vaccinati o essere guariti. Ma è chiaro che se i numero di questa nuova ondata dovessero salire non resterebbe altro che imporre nuove regole. E non è escluso che si parli di obbligo vaccinale per i lavoratori sia del pubblico che del privato. Nel frattempo però ci si muove ancora, con un nuovo decreto anti covid e nuove regole da rispettare. Dal 10per chi non è vaccinato, saranno pochissime le attività possibili, e ci sono delle nuove estensioni per il, che entreranno appunto in vigore dal 10, subito dopo le feste. Ricordiamo che il ...

Advertising

LaStampa : Ok del Cdm: col booster via quarantena, Super Green Pass esteso ai trasporti. Braccio di ferro tra partiti. Intesa… - abruzzoweb : COVID: NIENTE QUARANTENA CON IL BOOSTER, SUPER GREEN PASS ESTESO AI TRASPORTI - CiaoGrosso : RT @AuroraLittleSun: Ho appena saputo che il super green pass è stato esteso anche sui trasporti pubblici… Non possiamo più studiare, lavor… - GhinoDiTacco70 : RT @AuroraLittleSun: Ho appena saputo che il super green pass è stato esteso anche sui trasporti pubblici… Non possiamo più studiare, lavor… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Ok del Cdm: col booster via quarantena, Super Green Pass esteso ai trasporti. Braccio di ferro tra partiti. Intesa per calmie… -