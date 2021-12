Esondazioni del fiume Volturno, Cataudo: “Provincia inadempiente da anni” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Nel primo Consiglio Provinciale sono intervenuto ripercorrendo quanto accaduto negli ultimi due anni, in merito ai rischi causati dal fiume Volturno nel territorio di Puglianello. Un problema serio, di cui questa amministrazione Provinciale è a conoscenza fin dall’esondazione del 2019 e che si è aggravato con gli ultimi accadimenti dello scorso novembre. Ho perciò diffidato la Provincia dal continuare a rimanere in questa condizione di immobilismo ed ho inviato una nota per conoscenza al Prefetto di Benevento, rappresentando i fatti, così come più volte rappresentati dal Sindaco Francesco Maria Rubano. Sono anni che la Provincia è indifferente su questa problematica e ci tengo a ricordare che l’assetto governativo di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Nel primo Consigliole sono intervenuto ripercorrendo quanto accaduto negli ultimi due, in merito ai rischi causati dalnel territorio di Puglianello. Un problema serio, di cui questa amministrazionele è a conoscenza fin dall’esondazione del 2019 e che si è aggravato con gli ultimi accadimenti dello scorso novembre. Ho perciò diffidato ladal continuare a rimanere in questa condizione di immobilismo ed ho inviato una nota per conoscenza al Prefetto di Benevento, rappresentando i fatti, così come più volte rappresentati dal Sindaco Francesco Maria Rubano. Sonoche laè indifferente su questa problematica e ci tengo a ricordare che l’assetto governativo di ...

Advertising

anteprima24 : ** Esondazioni del fiume Volturno, #Cataudo: 'Provincia inadempiente da anni' ** - ilvaglio1 : Esondazioni del fiume Volturno a Puglianello, interessata la Prefettura #esondazioni #fiumevolturno #puglianello… - giovcusumano : RT @scandura: Legambiente, Sicilia in testa per eventi estremi 'Dati sconfortanti'. Trombe d'aria, esondazioni, temperature record oltre a… - scandura : Legambiente, Sicilia in testa per eventi estremi 'Dati sconfortanti'. Trombe d'aria, esondazioni, temperature reco… - Arypigliate : @Thyria77 Nell'est Europa tutti sex symbol. Lì di aglio e cipolla ne mangiano... Se poi prendi un indiano che trasu… -