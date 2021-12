Esclusivo – La guerra al terrore ha fallito | ecco le carte che dimostrano le bugie del Pentagono

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Negli anni trascorsi da quando i soldati americani schierati sul campo hanno lasciato il posto a unafatta di raid aerei in Iraq, Siria e Afghanistan, le forze armate degli Stati Uniti avevano fatto una promessa: le bombe di precisione e i droni avrebbero ucciso i nemici, minimizzando i rischi per la popolazione civile. Le recenti inchieste condotte dal New York Times hanno smascherato il venir meno a quell’impegno: a settembre il quotidiano ha riferito che un bombardamento effettuato da un drone a Kabul, in Afghanistan, aveva colpito, secondo fonti americane, un veicolo carico di bombe, mentre in verità aveva sterminato dieci civili appartenenti a uno stesso gruppo familiare. Un mese fa, il Times ha riferito che in un bombardamento del 2019 in Siria, tenuto nascosto dall’esercito all’opinione pubblica, sono rimaste uccise decine di civili. Adesso, l’indagine ...