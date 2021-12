Esame di maturità, si cambia: torna il tema di italiano. Tesina scelta dai prof (Di giovedì 30 dicembre 2021) torna, protagonista assoluto, lo scritto di italiano alla maturità. Abolito da due anni, a causa del Covid, adesso ne è previsto il rientro in piena regola: sarà infatti lo... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 30 dicembre 2021), protagonista assoluto, lo scritto dialla. Abolito da due anni, a causa del Covid, adesso ne è previsto il rientro in piena regola: sarà infatti lo...

Advertising

matteorenzi : Sull’esame di Maturità è giusto fare chiarezza perché gli studenti e i professori non possono essere presi in giro.… - RobertoBlumett1 : @fattoquotidiano Evidentemente il ministro della non-istruzione è impazzito così facendo si rischia di bocciare qua… - paolinab : RT @alexcorlazzoli: Maturità 2022, torna almeno una prova scritta: nell’ordinanza ministeriale il nuovo esame con tema, tesi di diploma e c… - alexcorlazzoli : Maturità 2022, torna almeno una prova scritta: nell’ordinanza ministeriale il nuovo esame con tema, tesi di diploma… - LuigiMascheroni : Torna la prova scritta all’esame di Maturità. Forse c’è ancora speranza per la Scuola e per i ragazzi. Solo attrave… -