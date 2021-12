Erroraccio Nigeria | il club può trattenere il giocatore

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Emmanuel Dennis, attaccanteno del Watford di Claudio Ranieri, potrebbe incredibilmente non andare in Coppa d’Africa nonostante la convocazione. Ilinglese, infatti, avrebbe il diritto di non approvare la partenza del suo attaccante. Proprio Ranieri, infatti, ha rivelato che l’email della pre-convocazione è arrivata in ritardo. FOTO: Getty – Ranieri WatfordDi conseguenza, il Watfod potrebbeDennis, e le parole di Ranieri sono chiarissime in tal senso: “Non sono così sicuro che partirà, l’email non è arrivata in tempo. Non sono stati rispettati i giorni, ora voglio vedere come si risolverà. A questo punto, possiamo scegliere noi“.