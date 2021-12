Eriksen torna in campo e replica la punizione al Milan

Advertising

infoitsport : Eriksen torna in campo: allenamento a Chiasso - DAELiguria : Eriksen torna in campo: allenamento a Chiasso | - Milannews24_com : #Kjaer torna sull'episodio del malore di #Eriksen - infoitsport : Il dramma di Christian Eriksen e il soccorso, Simon Kjaer torna a parlare - pccpla : RT @GoalItalia: Skriniar torna sul dramma che ha colpito l'ormai ex compagno Eriksen ?? -

Da Chiasso arrivano immagini bellissime: Christiancalcia in porta a sei mesi di distanza da quel terribile 12 giugno. L'ex giocatore dell'Inter si è messo a tirare da una posizione che ricorda molto quella in cui disegnò la pennellata nel ..., come evidenzia 'RSI', è infatti tornato in campo per allenarsi, precisamente al Riva IV, ... Il danesedunque a correre ed effettuare esercizi base per riprendere contatto con il calcio, ...Christian Eriksen torna finalmente ad allenarsi: il futuro del centrocampista danese potrebbe essere in Premier League o in Eredivisie ...ASCOLTA Christian Eriksen si allena in Chiasso in attesa di trovare una nuova squadra: Premier League o Eredivisie nel futuro Christian Eriksen, dopo il dramma sfiorato in estate, è tornato ad allenar ...