Enrico Letta: "Ora obbligo vaccinale e ritorno allo smart working" (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - Per il segretario del Pd, Enrico Letta, in Italia andrà introdotto l'obbligo vaccinale. "Il governo sta facendo bene", ha affermato in un'intervista a Repubblica, "approvo totalmente le misure discusse in cabina di regia e penso che ora bisogna prepararsi al passo successivo, cioe' l'obbligo vaccinale e il ritorno allo smart working". "Tutti i dati dicono che la terza dose e' l'arma piu' efficace nel contrastare la variante Omicron", ha aggiunto Letta, "di obbligo si parla da settimane e la scelta è matura per il Paese e per l'Europa. La mia sensazione è che ci sia un 'sur place' tra i Paesi, il primo che introduce l'obbligo produrrà un effetto domino in tutti ... Leggi su agi (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - Per il segretario del Pd,, in Italia andrà introdotto l'. "Il governo sta facendo bene", ha affermato in un'intervista a Repubblica, "approvo totalmente le misure discusse in cabina di regia e penso che ora bisogna prepararsi al passo successivo, cioe' l'e il". "Tutti i dati dicono che la terza dose e' l'arma piu' efficace nel contrastare la variante Omicron", ha aggiunto, "disi parla da settimane e la scelta è matura per il Paese e per l'Europa. La mia sensazione è che ci sia un 'sur place' tra i Paesi, il primo che introduce l'produrrà un effetto domino in tutti ...

