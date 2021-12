Energia | Smi | a rischio filiera tessile e abbigliamento

(Di giovedì 30 dicembre 2021) I prezzi record dell'mettono aladel. "Vi è una sincera preoccupazione per la tenuta dellastessa. Sarebbero opportuni immediati interventi da ...

I prezzi record dell'mettono a rischio la filiera del tessile abbigliamento. "Vi è una sincera preoccupazione per ... E' l'appello del presidente di(Sistema Moda Italia), Sergio Tamborini ...'Il continuo e, per ora, inarrestabile rialzo dei prezzi delle fonti di(elettrica e termica) sta mettendo ulteriormente sotto pressione l'intera filiera. Rialzi di ...il presidente di(...Milano, 30 dic. "Il continuo e, per ora, inarrestabile rialzo dei prezzi delle fonti di energia (elettrica e termica) sta mettendo ulteriormente sotto pressione ...Il presidente Smi, Sergio Tamborini: «Nel breve periodo occorre fermare la speculazione, oltre a calmierare i prezzi, nel medio bisogna ripensare la politica energetica» ...