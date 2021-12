Energia | Cgia | prezzi metteno a rischio 500mila posti

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il caro, nei primi 6 mesi del 2022, metterà a, almeno con la sospensione temporanea, 500 miladi lavoro in Italia. A sostenerlo ladi Mestre che sotttolinea come "gli ...

Agenzia ANSA

Il caro, nei primi 6 mesi del 2022, metterà a rischio, almeno con la sospensione temporanea, 500 mila posti di lavoro in Italia. A sostenerlo ladi Mestre che sotttolinea come "gli aumenti di ...Le ragioni alla base dell'impennata dei prezzi sono molteplici, anche se lane sottolinea due ... per almeno il 40%, si sta scaricando sul costo dell') - sostiene l'associazione di Mestre - ...Il caro energia, nei primi 6 mesi del 2022, metterà a rischio, almeno con la sospensione temporanea, 500 mila posti di lavoro in Italia. (ANSA) ...Gli aumenti di luce e gas avranno degli effetti molto pesanti anche sul fronte occupazionale. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA che stima in almeno 500 mila gli addetti presenti in Italia nei setto ...