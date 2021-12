Emily in Paris 2: il magnifico trucco da Drag Queen di Mindy Chen (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lasciatevi sorprendere dai beauty look di Emily in Paris 2. Dal trucco e dai capelli ispirati agli Anni 50 e 60 (e alle cofane di Audrey Hepburn e Brigitte Bardot) di Lily Collins (nei panni della protagonista Emily Cooper). Ma soprattutto dai beauty look della sua più grande amica nella Ville Lumière: Mindy Chen. Perché l’attrice rivelazione di Emily in Paris 2 è senza dubbio lei: Ashley Park nei panni di Mindy Chen. L’amica di Emily Cooper. Cinese, nella serie tv Netflix, è in realtà nata in California e di origini coreane. Il trucco più bello della seconda stagione della fortunata serie appartiene proprio a lei. Il make up più strabiliante è quello da Drag ... Leggi su amica (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lasciatevi sorprendere dai beauty look diin2. Dale dai capelli ispirati agli Anni 50 e 60 (e alle cofane di Audrey Hepburn e Brigitte Bardot) di Lily Collins (nei panni della protagonistaCooper). Ma soprattutto dai beauty look della sua più grande amica nella Ville Lumière:. Perché l’attrice rivelazione diin2 è senza dubbio lei: Ashley Park nei panni di. L’amica diCooper. Cinese, nella serie tv Netflix, è in realtà nata in California e di origini coreane. Ilpiù bello della seconda stagione della fortunata serie appartiene proprio a lei. Il make up più strabiliante è quello da...

