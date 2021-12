Emilio Solfrizzi è il ‘Malato immaginario’ di Moliere al teatro Quirino di Roma (Di giovedì 30 dicembre 2021) In una fase temporale segnata dalla pandemia, dai ricoveri in terapia intensiva, dal feroce dibattito fra sostenitori del vaccino e incalliti no vax, è forse un’impresa più complicata, ma anche un meritorio richiamo all’attualità di un testo datato Seicento, riproporre ‘Il malato immaginario’ di Moliere, un j’accuse del grande commediografo francese contro la medicina del tempo, che ovviamente non è assolutamente paragonabile alla scienza medica del Duemila. Lo fa Emilio Solfrizzi, diretto da Guglielmo Ferro, in scena fino al 9 gennaio al teatro Quirino di Roma. Il folto gruppo di attori – Con Emilio Solfrizzi anche Rosario Coppolino, Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Pietro Casella, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) In una fase temporale segnata dalla pandemia, dai ricoveri in terapia intensiva, dal feroce dibattito fra sostenitori del vaccino e incalliti no vax, è forse un’impresa più complicata, ma anche un meritorio richiamo all’attualità di un testo datato Seicento, riproporre ‘Il malatodi, un j’accuse del grande commediografo francese contro la medicina del tempo, che ovviamente non è assolutamente paragonabile alla scienza medica del Duemila. Lo fa, diretto da Guglielmo Ferro, in scena fino al 9 gennaio aldi. Il folto gruppo di attori – Conanche Rosario Coppolino, Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Pietro Casella, ...

