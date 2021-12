Emergenza Covid, riunito a Telese il Centro Operativo Comunale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, in seguito al crescente numero di contagi da Covid-19 anche a Telese Terme, si è deciso di convocare il C.O.C. (Misure operative di protezione civile per la gestione dell’Emergenza epidemiologica da Covid-19 ), che si è riunito presso il palazzo del Comune di Telese Terme, con la presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dei medici e delle associazioni di volontariato. In discussione le misure da adottare per fronteggiare l’Emergenza pandemica. Il sindaco Giovanni Caporaso, collegato da remoto perché in quarantena, ha illustrato la situazione e ha prospettato i possibili provvedimenti. Dal confronto, con il fattivo e competente contributo dei medici che hanno partecipato alla riunione in presenza o in videochat, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, in seguito al crescente numero di contagi da-19 anche aTerme, si è deciso di convocare il C.O.C. (Misure operative di protezione civile per la gestione dell’epidemiologica da-19 ), che si èpresso il palazzo del Comune diTerme, con la presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dei medici e delle associazioni di volontariato. In discussione le misure da adottare per fronteggiare l’pandemica. Il sindaco Giovanni Caporaso, collegato da remoto perché in quarantena, ha illustrato la situazione e ha prospettato i possibili provvedimenti. Dal confronto, con il fattivo e competente contributo dei medici che hanno partecipato alla riunione in presenza o in videochat, ...

