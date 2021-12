Elisabetta Gregoraci | Capodanno in bikini in dolcissima compagnia Foto clamorose | con chi la beccano | Guarda

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Uncaldissimo per. La showgirl festeggia San Silvestro in, in Kenya, insieme a Flavio Briatore, suo ex marito e padre di Nathan Falco. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha sempre negato l'ipotesi (chiacchieratissima e sognata dai settimanali di gossip) di un ritorno di fiamma con il manager cuneese, ha ancora una volta privilegiato dunque il figlio e la famiglia e il 31 dicembre che i tre trascorreranno a Malindi è il trionfo del "nido". La 40enne showgirl calabrese, in forma fisica strepitosa come testimoniano lepubblicate nelle sue Instagram Stories, ha voluto lanciare però sui social non solo un messaggio di semplicità ma anche di impegno sociale, con il cuore rivolto all'Africa. "Le persone che si occupano degli orfanotrofi e delle ...

Advertising

startwoooork : Madonna il modo in cui madonna -Paolo Brosio ft. Elisabetta Gregoraci - GranS0leil : Miriana Trevisan, Patrizia Pellegrino, Nathaly Caldonazzo, Adriana Volpe, Kabir Bedi, Matilde Brandi, Stefania Volp… - kissykiltrryfcs : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - WowNotizie : Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci regina della serata, il suo look pazzesco sapete quanto costa? -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Non parlo spesso del legame che ho con questo posto e il suo popolo, però mi sento molto vicina a loro e non gli ho mai fatto mancare il mio aiuto' scrive. La showgirl sta ...ha salutato l'Italia e con il suo grande amore è volata in Kenya dove sta trascorrendo gli ultimi giorni dell'anno Mentre tutti pensavano che trae Flavio ...Ghislaine Maxwell, l'ereditiera figlia dell'ex editore del tabloid The Daily Mirror e deputato britannico Robert Maxwell, rischia 40 anni di carcere. Accusata di essere la complice di Jeffrey Epstein, ...“Era da tanto tempo che non tornavo in Kenya, Pease a cui sono da sempre molto legata. Non parlo spesso del legame che ho con questo posto e il suo popolo, però mi sento molto vicina a loro e non gli ...