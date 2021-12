Eliminazione delle barriere architettoniche, la Giunta di Pomezia adotta il Peba (Di giovedì 30 dicembre 2021) Pomezia – Il Sindaco e la Giunta hanno adottato il Piano di Eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) che dovrà ora essere discusso in Consiglio comunale. Si tratta di uno strumento mirato alla pianificazione e alla programmazione coordinate degli interventi ritenuti indispensabili alla piena accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici. “Adottiamo il Peba – spiega l’Assessore Luca Tovalieri – in seguito alla realizzazione delle linee guida e dopo un processo partecipato con le associazioni e la cittadinanza, dopo aver censito le principali barriere architettoniche ancora esistenti in tutti gli edifici e gli spazi pubblici. Con il Piano predisponiamo un elenco di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 dicembre 2021)– Il Sindaco e lahannoto il Piano di) che dovrà ora essere discusso in Consiglio comunale. Si tratta di uno strumento mirato alla pianificazione e alla programmazione coordinate degli interventi ritenuti indispensabili alla piena accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici. “Adottiamo il– spiega l’Assessore Luca Tovalieri – in seguito alla realizzazionelinee guida e dopo un processo partecipato con le associazioni e la cittadinanza, dopo aver censito le principaliancora esistenti in tutti gli edifici e gli spazi pubblici. Con il Piano predisponiamo un elenco di ...

