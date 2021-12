Effetto collaterale | gli esodati del vaccino

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ve li ricordate gli? Erano quei 300 o 350mila disgraziati andati in pensione a inizio anni Dieci che si erano ritrovati senza assegno, senza stipendio e senza ammortizzatori perché tutto a un tratto la riforma Fornero aveva spostato l’età pensionabile in avanti. Un limbo infernale, dal quale sono usciti anni dopo. Ecco, da ieri sera, da quando il Governo ha confezionato il nuovo decreto anti-Covid, abbiamo anche glidel. Chiariamoci: il provvedimento porta in dote una serie di misure forse inevitabili, tra cui il rafforzamento del super Green Pass, ora necessario per andare praticamente dappertutto. Per decine di milioni di italiani che da due anni si sono sempre attenuti alle disposizioni delle autorità, ad esempio vaccinandosi, è una buona notizia. Lo è anche la fine della quarantena obbligatoria per tutti ...