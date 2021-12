Educazione motoria alla primaria | Valente M5S | “Ok al mio Odg per garantire le figure in tutte le classi quarte e quinte”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) “La norma che introduce insegnanti difisica specializzati nella scuolaè stata inserita in legge di Bilancio. Nonostante le rassicurazioni del Governo, però, non è affatto certo che si possa raggiungere l’obiettivo senza copertura economica". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Educazione motoria

alla primaria L'articolo 109 dispone la graduale introduzione dell'insegnamento dell'nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle ... Dopo l'approvazione in Senato, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorsi, ieri, 28 dicembre, è approdata alla Camera la manovra finanziaria del governo Draghi. Nella seduta del 28 dicembre 2021 svoltasi alla camera dei deputati, il Ministro Federico D'Incà in nome del governo ha posto la fiducia sul testo della legge di bilancio approvata al Senato nella gio ...