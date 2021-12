Edgar Wright svela la lista dei 330 film che ha visto nel 2021 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il regista Edgar Wright ha condiviso la sua lista di 330 film visti nel 2021, tra classici, cinecomic e sequel attesi come Top Gun: Maverick. Edgar Wright ha condiviso la lista degli oltre 330 film visti nel 2021, svelando così delle scelte cinematografiche che variano per quanto riguarda genere e periodo di uscita. Il regista ha scelto per le sue visioni classici e anche nuove uscite, tra cui il recente Matrix Resurrections, ma nel lungo elenco ci sono anche delle opere di cui è stato lui stesso autore. Online Edgar Wright ha spiegato: "Ho cercato di guardare un film per ogni giorno dell'anno e sono rimasto indietro solo di 35. Ma sono stato impegnato ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il registaha condiviso la suadi 330visti nel, tra classici, cinecomic e sequel attesi come Top Gun: Maverick.ha condiviso ladegli oltre 330visti nelndo così delle scelte cinematografiche che variano per quanto riguarda genere e periodo di uscita. Il regista ha scelto per le sue visioni classici e anche nuove uscite, tra cui il recente Matrix Resurrections, ma nel lungo elenco ci sono anche delle opere di cui è stato lui stesso autore. Onlineha spiegato: "Ho cercato di guardare unper ogni giorno dell'anno e sono rimasto indietro solo di 35. Ma sono stato impegnato ...

