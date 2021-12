Ecosistemi dell’innovazione territoriale: pubblicato il bando Mur da 1,3 miliardi di euro (Di giovedì 30 dicembre 2021) È stato pubblicato sul sito del ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) il bando per la “presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell’innovazione territoriale”, previsto tra le misure di ricerca in filiera del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un investimento di 1,3 miliardi di euro. Attraverso questo avviso pubblico il Mur finanzia la creazione di 12 Ecosistemi dell’innovazione a livello territoriale, regionale o sovraregionale, di cui 5 nel Mezzogiorno. Gli Ecosistemi – che essere organizzati con una struttura di governance di tipo Hub & Spoke, con l’Hub che svolgerà attività di gestione e coordinamento e gli Spoke quelle di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) È statosul sito del ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) ilper la “presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di”, previsto tra le misure di ricerca in filiera del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un investimento di 1,3di. Attraverso questo avviso pubblico il Mur finanzia la creazione di 12a livello, regionale o sovraregionale, di cui 5 nel Mezzogiorno. Gli– che essere organizzati con una struttura di governance di tipo Hub & Spoke, con l’Hub che svolgerà attività di gestione e coordinamento e gli Spoke quelle di ...

