Ecco che cosa succede in Cina a chi non rispetta le norme anti Covid | messi alla gogna per strada video

In Cina, ora è gogna pubblica per i trasgressori delle norme anti Covid. Agenti della squadra antisommossa armata nel sud della Cina hanno fatto sfilare per le strade cittadine quattro presunti trasgressori delle regole anti Covid, scatenando le reazioni dei Social e per i metodi del regime di Pechino. Nel video quattro persone mascherate in tute ignifughe – con indosso cartelli con foto e nomi – sono stati fatte sfilare martedì davanti a una grande folla nella città di Jingxi, nella regione del Guangxi. LEGGI ANCHE La Cina impedisce all'Oms altre indagini sulle origini del Covid: «Avete un approccio politico» Luttwak: "Prodi lavora per la ...

