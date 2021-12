Eboli | la città ringrazia il ballerino Vito Coppola

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si è tenuta questa mattina, presso l’Aula Consiliare del Comune di, la cerimonia di premiazione deltano, che ha dato lustro alladella Piana del Sele in giro per il mondo, vincendo numerosi premi ed in particolare si è aggiudicato più titoli mondiali come danzatore di latino americano. Il, che ha partecipato anche ad “Amici” di Maria De Filippi è reduce dalla vittoria al programma Rai di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle” dove, in coppia con la cantante Arisa, ha vinto l’edizione 2021 raggiungendo così la fama presso il grande pubblico. “ci ha rappresentato in tutta Italia. Ma non è l’unico, abbiamo moltissimi talenti ...