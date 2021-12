È morto Renato Scarpa | non solo “Robertino” di Troisi | ma maschera “sdrammatica” al servizio del cinema

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 dicembre 2021)se n’è andato via silenziosamente. Così come in punta di piedi aveva fatto il suo ingresso nel mondo delquando, alla fine degli anni Sessanta, si impone agli occhi dell’attenzione pubblica esordendo come caratterista di ottimo livello. Addio a, l’attore èoggi nella sua casa romana Èa Roma, nella sua casa in zona Bravetta,. Secondo i carabinieri della stazione Roma Bravetta, intervenuti sul posto dopo la chiamata del 118, l’attore sarebbeper cause naturali. 82 anni, interprete versatile, sul grande schermo ha dato corpo istrionico e forza spettacolare ai film in cui ha recitato soprattutto per quella sua abilità nel cimentarsi con una ...