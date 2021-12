È morto Renato Scarpa | l’indimenticabile Renatino in “Ricomincio da tre”

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ènella sua casa a Roma in zona Bravetta, il popolare attoreRobertino di “da tre” che aveva come protagonista assoluto Massimo Troisi. Stando alle prime ricostruzionisarebbe deceduto per cause naturali. Il popolare attore, nato il 14 settembre 1939 a Milano, aveva 82 anni. Il suo esordio al cinema L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.