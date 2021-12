È morto Renato Scarpa | il «Robertino» di Troisi

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Proprio in questi minuti è stata diffusa la notizia della morte di, storico attore milanese eppure molto legato al cinema napoletano.ha interpretato il mitico «» in Ricomincio da Tre, ma pure il «Dottor Cazzaniga» in Così parlò Bellavista di De Crescenzo. E ancora: il direttore comunista nell’ufficio postale di Procida nel Postino di Radford. Nella sua lunga carriera ha lavorato pure con Nanni Moretti e con Maurizio Nichetti. Aveva 82 anni e si è spento a casa, a Roma, nel quartiere Monteverde. L'articolo ilNapolista.