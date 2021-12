“È morto” GF Vip | lutto all’interno della casa | Miriana Trevisan in lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 dicembre 2021)tra le mura del mura del GF Vip. A perdere qualcuno è uno dei gieffini,. Sono stati gli autori del programma di Alfonso Signorini ad informare la concorrente, che l’hanno chiamata in Confessionale e messa in contatto con i familiari. A quel punto,, non è riuscita a trattenere le: era molto legata al defunto. Per ora non sono state divulgate le cause del decesso. Si tratta dello zia dell’ex volto di Non è la Rai. Lei stessa poco dopo racconterà agli altri inquilini: “Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo”. “Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’estate e adesso mio zio”. Lasi confessa riguardo il suo passato e i suoi problemi. Tuttavia ...