È morta Pupetta Maresca Prima donna boss | minacciò il clan di Cutolo

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Una vita tra mala e fiction, omicidi e concorsi di bellezza: a 86 anni ènella sua casa di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, Assunta, più conosciuta comea essere considerata unfu ritenuta la mandante dell’omicidio di Ciro Galli, uomo di Raffaele, ucciso nel 1981 per vendetta trasversale. Il 13 febbraio 1982, in piena guerra tra Nuova Camorra Organizzata e Nuova Famiglia, indisse una conferenza stampa eapertamente Raffaelee la Nco: “Se per Nuova Famiglia si intende tutta quella gente che si difende dallo strapotere di quest’uomo, allora mi ritengo affiliata a questa organizzazione”. Arrestata perché si ...

NAPOLI. Per cause naturali è morta ieri sera nella sua abitazione di Castellammare di Stabia, dove era nata e dove era tornata a vivere una volta uscita dal carcere, Assunta Maresca detta "Pupetta", la prima donna boss nella ...