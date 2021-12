E’ giallo Osimhen: “il Napoli è pronto a portare la Nigeria in tribunale” (Di giovedì 30 dicembre 2021) E’ sempre più giallo su Victor Osimhen. Il calciatore è reduce da un brutto infortunio, in più è risultato positivo al Covid-19. Il suo impiego per la partita contro la Juventus è improbabile. Il calciatore è volato anche per la Coppa d’Africa e la situazione è sempre più spinosa come conferma l’avvocato Enrico Lubrano, legale del Napoli a Radio Punto Nuovo. “Per quanto ci dice il regolamento Fifa, l’allegato 1 (che riguarda le convocazioni in nazionale) il giocatore convocato deve rispondere, a meno che non sia infortunato e l’infortunio deve essere verificato dalla federazione. Se non parte, però, non può essere utilizzato dalla società nel periodo in cui sarebbe stato a disposizione della nazionale. Anche se guarisce prima. C’è il comma 7 che dice che gli atleti devono partire il lunedì precedente all’inizio della competizione, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 dicembre 2021) E’ sempre piùsu Victor. Il calciatore è reduce da un brutto infortunio, in più è risultato positivo al Covid-19. Il suo impiego per la partita contro la Juventus è improbabile. Il calciatore è volato anche per la Coppa d’Africa e la situazione è sempre più spinosa come conferma l’avvocato Enrico Lubrano, legale dela Radio Punto Nuovo. “Per quanto ci dice il regolamento Fifa, l’allegato 1 (che riguarda le convocazioni in nazionale) il giocatore convocato deve rispondere, a meno che non sia infortunato e l’infortunio deve essere verificato dalla federazione. Se non parte, però, non può essere utilizzato dalla società nel periodo in cui sarebbe stato a disposizione della nazionale. Anche se guarisce prima. C’è il comma 7 che dice che gli atleti devono partire il lunedì precedente all’inizio della competizione, ...

Advertising

CalcioWeb : Situazione sempre più spinosa per #Osimhen: il #Napoli potrebbe portare la Nigeria in Tribunale - infoitsport : Giallo Osimhen, Repubblica: non ha recuperato, si rischia anche il contenzioso legale tra Napoli e Nigeria - ilnapolionline : Osimhen, venerdì il responso, ma la convocazione resta un giallo - - Rieko5913 : RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Fabio Cannavaro: 'Spalletti, il migliore', Tuttosport: 'Juve-Pogba perchè si può'… - CalcioNapoli24 : -