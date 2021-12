‘Duende’ | l’ultima gemma di Andrea Castelfranato

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 30 dicembre 2021) foto profilo FacebookLANCIANO (CH) –, gustoso album live, èdi, talentuoso chitarrista abruzzese. Il disco, pubblicato dall’etichetta Fonè, è uscito anche in vinile. Nell’ultimo anno le cose sono cambiate molto per il mondo della musica: adil lockdown ha ispirato un album, “Cambà”. In precedenza, nel 2019, c’era stato “Anxanum”, che rappresentaper tanti motivi, a cominciare dagli omaggi che l’artista propone a Beatles, Sting e Al Di Meola, senza contare il titolo, che si riferisce al nome con cui anticamente era nota la sua città natale, cioè Lanciano. Nel cd c’è anche “Aria di te”, con cuicelebra Fausto Mesolella, ...