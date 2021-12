“Due relazioni in contemporanea”: Alex Belli sotto shock, c’è un altro segreto sotto (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gieffina confessa di aver intrattenuto contemporaneamente due relazioni prima di entrare nella casa, Alex Belli non è il solo: ecco i dettagli della vicenda. Alex Belli al GF Vip (Fonte: Fanpage)A quanto pare, Alex Belli non è il solo ad aver tenuto il piede in due scarpe durante la sua permanenza al GF Vip. Nelle ultime ore, infatti, Soleil Sorge ha confessato a Nathaly Caldonazzo, una delle nuove arrivate in casa, alcune delle sue esperienze sentimentali passate.Soleil ha rivelato alla gieffina un segreto shoccante: l’influencer, infatti, avrebbe avuto in passato due uomini contemporaneamente per ben 7 mesi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Sei peggio di Alex Belli”: Soleil ... Leggi su specialmag (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gieffina confessa di aver intrattenutomente dueprima di entrare nella casa,non è il solo: ecco i dettagli della vicenda.al GF Vip (Fonte: Fanpage)A quanto pare,non è il solo ad aver tenuto il piede in due scarpe durante la sua permanenza al GF Vip. Nelle ultime ore, infatti, Soleil Sorge ha confessato a Nathaly Caldonazzo, una delle nuove arrivate in casa, alcune delle sue esperienze sentimentali passate.Soleil ha rivelato alla gieffina unshoccante: l’influencer, infatti, avrebbe avuto in passato due uominimente per ben 7 mesi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Sei peggio di”: Soleil ...

Ultime Notizie dalla rete : Due relazioni Teologia e giustizia Poi ho lavorato per cinque anni come segretario per le relazioni ecumeniche presso il quartier ... Burghardt, 46 anni, moglie e madre di due figli biologici e di un rifugiato palestinese adottato, ...

Great Men: lo spettacolo teatrale realizzato dalla Pinacoteca di Brera Per l'occasione ha ingaggiato l'inglese Emily Renée , giovane e già affermata drammaturga inglese, per una pièce in due atti e tre lingue che parla di relazioni genitoriali, divergenze culturali , ...

Le culture in cui uomini e donne parlano due lingue diverse Il Post Soleil: ‘Ho avuto due ragazzi contemporaneamente’ Soleil Sorge ha rivelato di aver vissuto due relazioni contemporaneamente per sette mesi e che quella situazione la faceva sentire ...

Soleil Sorge e la confessione piccante: “Ho avuto due relazioni contemporaneamente” Soleil Sorge tornando a parlare di Alex Belli si è lasciata andare ad una confessione piccante sul suo passato amoroso prima del Gf Vip ...

