Dramma Pavan | figlio di 6 anni ha la leucemia | “Il calcio può attendere”

Advertising

infoitsport : Il dramma e il coraggio di Simone Pavan: donerà il midollo al figlio malato -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Pavan

VENEZIA/PESARO - Gesto nobile di un papà 'famoso': è l'ex calciatore ed ex capitano del Venezia, Simone, oggi allenatore, che ha svelato a tutti ilfamiliare che ha colpito suo figlio Leonardo, 5 anni, malato di leucemia. Per salvarlo,gli donerà il midollo in un delicato trapianto: '...Simonepapà coraggio: donerà il midollo al figlio malato di leucemia Di qualesi tratti lo ha spiegato lo stesso Simonein un'intervista al 'Corriere della Sera'. Il figlio ...Pavan, 47 anni, è stato un discreto difensore cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta. Ha giocato per sette anni (dal 1995 al 2002) con il Venezia, poi varie esperienze con Modena, Sampdoria e Livorno ...'Il calcio è la mia vita, ma ora può attendere: penso a mio figlio Leonardo', le parole dell'ex calciatore di Sampdoria e Atalanta, che oggi è un allenatore.