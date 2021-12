Dramma nel Bresciano: muore a 16 anni, famiglia sceglie donazione organi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dramma nel Bresciano, la giovane Carlotta Cozzi ha un malore mentre è in casa con la mamma: inutile i soccorsi Una tragedia a pochi giorni dall’arrivo del nuovo anno che si abbatte su una famiglia bresciana. Carlotta Cozzi, 16 anni, è morta a causa di un emorragia celebrale. Ambulanza (foto di repertorio Getty Images)In quel tragico momento si trovava in casa con la mamma a Bagnolo Mella. Istanti tremendi con la chiamata dei soccorsi e la corsa in ospedale a Brescia. Ogni tentativo è stato purtroppo inutile. Domani, ultimo giorno dell’anno, si svolgeranno i funerali alle ore 15 presso la Basilica della visitazione con il corteo funebre partirà da Via Caterina dell’Olmo. Un dolore quello della famiglia che non ha impedito di fare un grande gesto umano, acconsentire alla ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 dicembre 2021)nel, la giovane Carlotta Cozzi ha un malore mentre è in casa con la mamma: inutile i soccorsi Una tragedia a pochi giorni dall’arrivo del nuovo anno che si abbatte su unabresciana. Carlotta Cozzi, 16, è morta a causa di un emorragia celebrale. Ambulanza (foto di repertorio Getty Images)In quel tragico momento si trovava in casa con la mamma a Bagnolo Mella. Istanti tremendi con la chiamata dei soccorsi e la corsa in ospedale a Brescia. Ogni tentativo è stato purtroppo inutile. Domani, ultimo giorno dell’anno, si svolgeranno i funerali alle ore 15 presso la Basilica della visitazione con il corteo funebre partirà da Via Caterina dell’Olmo. Un dolore quello dellache non ha impedito di fare un grande gesto umano, acconsentire alla ...

Advertising

News_24it : POMEZIA - Drammatica tragedia a Pomezia ieri nel tardo pomeriggio pomeriggio dove, C.S., un uomo di 72 anni, è mort… - Balby1984 : @PQuerela @gualtierieurope I botto di capodanno sono una grande occasione per uno show in primetime! Dita che esplo… - Arrighi3Daniele : RT @AlessiaElenaSt1: Piera Maggio e Pietro Pulizzi sono nel cuore di tutti gli italiani onesti. Hanno una forza e un coraggio indescrivibil… - AngeloWielmi : Nel dramma sanitario e sociale in cui il covid ci ha costretto, prende sempre più piede la psicosi dell'untore. In… - Neuro_Mans : I pareri dei critici si spaccano, per l’eccesso di didascalismo, per la difficoltà nel fondere satira e dramma, per… -