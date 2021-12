Dopo l'addio alla politica, Kurz trova lavoro nella Silicon Valley (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz assumerà un incarico nella Silicon Valley come “global strategist” della Thiel Capital, una società del finanziere americano di origine tedesca Peter Thiel. Lo riporta il tabloid Bild. L’ex cancelliere, che ha lasciato la politica a inizio dicembre in seguito al sospetto di corruzione, farà il pendolare tra gli Usa e l’Austria. Thiel è un noto investitore di Facebook, un repubblicano e un sostenitore dell’ex presidente americano Donald Trump, riferisce la testata tedesca. Leggi anche... L'apocalisse di Kurz: "Dico addio alla politica" (di G. Belardelli) Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ex cancelliere austriaco Sebastianassumerà un incaricocome “global strategist” della Thiel Capital, una società del finanziere americano di origine tedesca Peter Thiel. Lo riporta il tabloid Bild. L’ex cancelliere, che ha lasciato laa inizio dicembre in seguito al sospetto di corruzione, farà il pendolare tra gli Usa e l’Austria. Thiel è un noto investitore di Facebook, un repubblicano e un sostenitore dell’ex presidente americano Donald Trump, riferisce la testata tedesca. Leggi anche... L'apocalisse di: "Dico" (di G. Belardelli)

