Domani è un altro giorno: tutto quello che c'è da sapere sul film (Di giovedì 30 dicembre 2021) Domani è un altro giorno: trama, cast e streaming del film Questa sera, giovedì 30 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Domani è un altro giorno, film del 2019 diretto da Simone Spada, con Marco Giallini e Valerio Mastandrea dalla durata di 100 minuti. La pellicola è il remake del film spagnolo Truman – Un vero amico è per sempre e vede nel cast anche Anna Ferzetti, Andrea Arcangeli e Barbara Ronchi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Tommaso e Giuliano sono due vecchi amici. Tommaso vive da tempo in Canada, ma torna a Roma per quattro giorni quando scopre che il suo amico Giuliano è condannato da una diagnosi terminale. Dopo un anno di lotta, Giuliano ha deciso di rinunciare alle cure invasive ...

