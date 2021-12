Domani è un altro giorno: arriva in prima visione su Rete4 il film con Giallini e Mastandrea. Trama e trailer (Di giovedì 30 dicembre 2021) arriva per la prima volta in televisione su Rete4 la toccante commedia dove i due attori romani Marco Giallini e Valerio Mastandrea interpretano Tommaso e Giuliano, due cari vecchi amici che si ritrovano dopo svariato tempo per una difficile e dolorosa tematica. Nella pellicola Domani è un altro giorno Giuliano è infatti condannato da una diagnosi terminale ed ha deciso di rinunciare alle cure via via sempre più invasive per arrendersi al suo inevitabile destino al quale assiste l’amico Tommaso, tornato in città per quattro giorni, che sarà protagonista del loro doloroso addio. Scopri la Trama, il cast e le curiosità del film. Domani è un altro ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 dicembre 2021)per lavolta in telesula toccante commedia dove i due attori romani Marcoe Valeriointerpretano Tommaso e Giuliano, due cari vecchi amici che si ritrovano dopo svariato tempo per una difficile e dolorosa tematica. Nella pellicolaè unGiuliano è infatti condannato da una diagnosi terminale ed ha deciso di rinunciare alle cure via via sempre più invasive per arrendersi al suo inevitabile destino al quale assiste l’amico Tommaso, tornato in città per quattro giorni, che sarà protagonista del loro doloroso addio. Scopri la, il cast e le curiosità delè un...

