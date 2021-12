Doctor Strange nel Multiverso della Follia: svelata la sinossi del film Marvel (Di giovedì 30 dicembre 2021) La sede giapponese dei Marvel Studios avrebbe rivelato una sinossi approfondita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. The Cosmic Circus ha rivelato una nuova sinossi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia anticipando nuovi dettagli del film diretto da Sam Raimi, attualmente in fase di reshoots. Secondo quanto riferito, la sinossi sarebbe stata diffusa dalla filiale dei Marvel Studios in Giappone, dove diversi articoli hanno fornito ulteriori dettagli per i fan. Di seguito la traduzione della sinossi diffusa dal magazine che affronta le conseguenze dell'incantesimo di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 dicembre 2021) La sede giapponese deiStudios avrebbe rivelato unaapprofondita dinel. The Cosmic Circus ha rivelato una nuovadinelanticipando nuovi dettagli deldiretto da Sam Raimi, attualmente in fase di reshoots. Secondo quanto riferito, lasarebbe stata diffusa dalla filiale deiStudios in Giappone, dove diversi articoli hanno fornito ulteriori dettagli per i fan. Di seguito la traduzionediffusa dal magazine che affronta le conseguenze dell'incantesimo di ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Doctor Strange 2, svelato nel dettaglio il look della nuova eroina Marvel. E farà felici i fan [FOTO]… - BestMovieItalia : Doctor Strange 2, svelato nel dettaglio il look della nuova eroina Marvel. E farà felici i fan [FOTO] -… - ELECTROSATANICX : @nnahuguzmxn_ SJDJDJSJDJJSJSJSJSJDA DOCTOR STRANGE NO PREDIJO ESTA - Clara__Scars : @nasoliscio persona davanti a me, che nella seconda scena post credit/trailer di doctor strange, dice: 'e chi è questa?' - filtervmoon : @_jiminsjamss_ @nevculture SEI PRONTA PER IL NUOVO FILM DI DOCTOR STRANGE -