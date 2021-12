Disney Plus e Star: le novità di gennaio 2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Torniamo, come ogni mese, ad elencare le prossime aggiunte al catalogo di Disney Plus (se non sei ancora abbonato, puoi rimediare QUI). Le vaste categorie della piattaforma comprendono Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic e Star. Ora vediamo in dettaglio cosa sarà aggiunto al servizio streaming Disney Plus durante il mese di gennaio 2022. Disney Plus e Star: le serie TV di gennaio Big Sky, la stagione 2 sarà disponibile dal 5 gennaio. Station 19, arriva la stagione 5 il 5 gennaio. Better Things continua con la stagione 2 il 5 gennaio. The Chi la stagione 4 arriva il 5 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Torniamo, come ogni mese, ad elencare le prossime aggiunte al catalogo di(se non sei ancora abbonato, puoi rimediare QUI). Le vaste categorie della piattaforma comprendono, Pixar,Wars, Marvel, National Geographic e. Ora vediamo in dettaglio cosa sarà aggiunto al servizio streamingdurante il mese di: le serie TV diBig Sky, la stagione 2 sarà disponibile dal 5. Station 19, arriva la stagione 5 il 5. Better Things continua con la stagione 2 il 5. The Chi la stagione 4 arriva il 5 ...

Advertising

sonochiara_ : @disconnessa se hai l’abbonamento a disney plus dovrebbe esserci anche li - otbvmars : @fracalmaquelbro c’è su disney plus inizialooooo - suckvitandsee : mia zia mi ha detto quando voglio vedere qualcosa su disney plus di dirglielo così mi da le sue credenziali per cre… - ARIZ0NAICEDTEA : @elescrivecose MAMMA MIA IMMAGINO, QUI IN GERMANIA NON CREDO LO LEVINO, MA IN CASO È MESSO PURE SU DISNEY PLUS - VincenzoBattil2 : Completamente me che ho iniziato grazie a Disney plus -