Discoteche sbarrate per Capodanno | sale la rabbia dei gestori | ' A rimetterci siamo sempre noi'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche sbarrate

corriereadriatico.it

Del resto, ragiona, 'se è vero che lesono amplificatori della pandemia, non avrebbero dovuto farle riaprire'. Invece, le hanno 'riaperte e poi richiuse, quando ormai ci eravamo ...Niente feste in piazza per edi nuovo, obbligatoria all'aperto e schermo Ffp2 indispensabile per andare a cinema, teatro, eventi sportivi e per salire su bus e metro. Per spingere le terze dosi , che si ...FERMO - Un po’ se l’aspettavano, i gestori delle discoteche del Fermano, che il fine d’anno sarebbe stato tribolato. Quello che non s’aspettavano è che avrebbero ...L'EPIDEMIA FERMO Un po' se l'aspettavano, i gestori delle discoteche del Fermano, che il fine d'anno sarebbe stato tribolato. Quello che non s'aspettavano è che avrebbero dovuto chiudere da ...