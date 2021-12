“Dio mio | ma perché?” Diana Del Bufalo | bufera dopo quelle parole | “Senza vergogna | non si scherza”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Sta facendo molto discutere l’ultimo messaggio social diDel. L’attrice e cantante romana è intervenuta con una story sul suo profilo Instagram sull’acceso dibattito relativo ai vaccini anti-Covid19. La 31enne ha scritto: “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo. Ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre per fare un titolone acchiappa like”. “Vi spiego tutto – ha proseguito– con la massima limpidità,è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinatami è stato sconsigliato dal mio medico di base”. La Delcontinua spiegando per filo e per segno per quale ragione non ha voluto sottoporsi alla somministrazione del vaccino. “Ahimé ...

Advertising

aomistaisulcazz : dopo anni mi è rivenuta fuori la demartite, è un tormento dio mio - Giulai28 : RT @namelessniic: mio dio letteralmente vivendo per il momento in cui manuel inizierà a capire o anche solo a farsi delle domande ?? ha un’e… - DaviScalvini : @nekosbaka Dio mio che imbarazzo - parado_nobailao : dio mio ho scoperto chi è uno dei due positivi dell’atalanta voglio schiattare - ED4LB : che palle oggi dio mio -

Ultime Notizie dalla rete : Dio mio

Famiglia Cristiana

...con la Federazione luterana Ilpaese, l'Estonia, è noto come una delle nazioni più laiche al mondo, quindi uno dei doni che di certo apporterò sarà l'esperienza di condividere la parola di...... a prenderlo a esempio come grande uomo di fede che ha seguito la volontà di. Preghiamo ora, in ... Una preghiera semplice e sentita che viene dal profondo delcuore e che potete benissimo far ...«Ci sentiamo come una famiglia nella grotta». Il miracolo di Betlemme targato fine 2021 ha il volto concreto della solidarietà, tanta improvvisa inaspettata spropositata dei ...II Domenica dopo Natale In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza ...